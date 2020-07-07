Захарова заявила о разрушении свободы слова и свободы СМИ в США

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы видим запрет на киноленты, на книги, запрет и снос памятников, которые еще вчера были символами Америки», — сказала она.

По ее словам, американцам предстоит заново пройти путь к сфере свободы СМИ и слова, а также к защите прав журналистов.

При этом Захарова отметила, что предугадать перспективу восстановления этих норм трудно. Она уверена, что эти же явления коснутся всего мира.

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