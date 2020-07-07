Песков: в Кремле не следят за ситуацией вокруг схимонаха Сергия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за ситуацией, развивающейся вокруг схимонаха Сергия (Николай Романов), передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В Кремле не следят за этим», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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