Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ с Россией
В середине июля текущего года будет пересмотрен список стран, гражданам которых разрешат пересекать границу Евросоюза. Об этом сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер, передает РИА «Новости».
По его словам, в первую очередь будут открыты границы внутри Шенгенской зоны, а также это коснется ряда других стран. Пока не известно, каких именно.
Ранее границы Европейского союза закрыли в связи с ситуацией с коронавирусом.
1 июля ЕС разрешил въезд гражданам из десяти стран, включая Японию, Грузию, Австралию, Канаду. Кроме того, въезд на территорию ЕС будет разрешен гражданам Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
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