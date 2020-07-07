Полиция Гонконга получила право проводить обыски без ордера

Руководство Гонконга, согласно принятому закону о национальной безопасности, наделило правом местную полицию в отдельных случаях проводить обыск недвижимости граждан без разрешения суда, а также конфисковывать их имущество и требовать от провайдеров удалять любой контент в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой соответствующие документы.

Согласно принятым положениям, офицер полиции в статусе помощника комиссара и выше имеет право поручить своим подчиненным провести обыск квартиры или машины подозреваемого по собственному усмотрению, без решения суда.

Также, по новым правилам, право на организацию полицейской слежки за гражданами у местных властей было расширено.

Кроме того, в ряде случаев правоохранители смогут изымать у задержанных электронные устройства по своему усмотрению.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.

Новое законодательство предусматривает пожизненные заключения за сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, в которых Пекин часто обвиняет протестующих в регионе.

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