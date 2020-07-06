Великобритания вводит санкции против ряда россиян по делу Магнитского

МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию британского правительства.

В данный список попали 25 россиян, которые, по мнению британских властей, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории к, при их наличии, замораживаются.

Санкции введены согласно закону «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского».

Сергей Магнитский являлся сотрудником крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Правоохранительные органы России обвинили его в налоговых махинациях. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

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