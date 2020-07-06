Захарова анонсировала выходе песен, для которых она написала тексты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что скоро публика услышит две песни, для которых она написала тексты, передает РИА «Новости».

Захарова рассказала, что первая песня представляет собой лезгинку.

«Это была осень 2019 года, мы с «Русским радио» объявили конкурс лезгинки, был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся», — сказала Захарова, уточнив, что победительницей конкурса стала представительница одного из регионов России.

Вторая песня, по словам представителя МИД, была написана в порыве эмоций и исполнит ее одна из самых известных российских певиц.

«Очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров. ... И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки», — рассказала Захарова о певице, добавив, что отправила исполнительнице свой текст, а уже через два дня получила в ответ готовую песню.

В апреле Захарова сообщила, что стала автором текста песни «До предела», которую исполнили Максим Фадеев и певица Валерия.

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