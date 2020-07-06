В Молдавии приступили к сбору подписей за отставку Додона

Группа депутатов «Про Молдова» приступила к сбору подписей за отставку президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на заявление лидера местного парламента, бывший спикера Андриана Канду.

Политик обвинил действующего лидера страны в нежелании прибегнуть к курсу на европейскую интеграцию, плохом управлении государством в период пандемии коронавируса, неуважении законов и коррупции.

По мнению Канду, президент Молдавии должен быть президентом для всех граждан, который бы придерживался равновесия в институциональном сотрудничестве и не участвовал в политических дебатах, а наоборот, консолидировал политический класс и общество в целом.

Экс-спикер заявил, что группа «Про Молдова» запускает национальную кампанию за отставку Додона под названием «Додон! Уходи!», на которой активисты будут собирать подписи в поддержку инициативы об отставке главы государства.

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