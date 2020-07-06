Российские врачи отправились в Казахстан, чтобы помочь местным врачам

Врачи из Подмосковья отправились в Казахстан, чтобы помочь местным врачам в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.

«Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана и направили туда анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для помощи в лечении пациентов с COVID-19», — приводятся слова министра здравоохранения области Светланы Стригунковой.

Речь идет о 26 ведущих врачах Подмосковья.

В Казахстане коронавирусом заразились 48 тысяч, выздоровели 27 тысяч, скончались 188 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.