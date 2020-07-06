Польша может закрепить в конституции запрет на усыновление детей однополыми парами

Президент Польши Анджей Дуда представил свой проект поправок в конституцию, среди которых есть запрет на усыновление детей однополыми парами, пишет ТАСС.

«В польской конституции должно быть прямо указано, что усыновление ребенка лицом, находящимся в однополых отношениях, исключено», — заявил Дуда.

Польский лидер представил проект поправок перед вторым туром президентских выборов, который пройдет 12 июля.

Чтобы внести изменения в конституцию, предложение должны поддержать больше двух третей депутатов Сейма.

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