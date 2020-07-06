В Кремле назвали внутренним делом Турции изменение статуса собора Святой Софии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле является внутренним делом Турции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он напомнил, что по данному делу уже высказывались патриарх Кирилл и замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Я лишь могу сказать, что, безусловно, мы надеемся на то, что статус Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание», — уточнил представитель Кремля.

Он напомнил, что собор Святой Софии является излюбленным мировым шедевром, в том числе для российских туристов, а также несет в себе сакральную и духовную ценность.

«Мы, конечно, рассчитываем, что все это будет учитываться нашими коллегами и партнерами», — заключил Песков.

Дискуссия насчет будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана. Позже Эрдоган поручил рассмотреть возможность превращения Софии в мечеть.

С 1985 года собор Святой Софии включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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