FT: Британия введет санкции против ряда граждан из РФ за нарушение прав человека

Британия введет санкции в отношении ряда российских граждан из-за нарушения прав человека в рамках «поправок Магнитского». Об этом сообщает Financial Times.

Ограничительные меры также будут персонально введены в отношении граждан Саудовской Аравии. Среди них, по данным СМИ, находятся лица, подозреваемые в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Глава британского МИД Доминик Рааб намерен в понедельник, 6 июля, объявить список попавших под санкции граждан.

Он отметил, что данный закон позволит Британии помешать лицам, «причастным к грубым нарушениям прав человека», въезжать на территорию страны, а также хранить деньги в британских банках и «извлекать выгоду из нашей экономики».

Министр уточнил, что к концу года санкционный список может быть расширен через добавление в него лиц, причастных к коррупции, притеснению журналистов, а также оскорблению людей по религиозному признаку.

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