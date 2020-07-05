Зюганов ответил на слова Путина о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Бывшие лидеры Советского Союза Владимир Ленин и Иосиф Сталин выступали за создание единого и неделимого государства, однако многие страны настаивали на праве добровольного выхода из состава СССР, заявил глава Коммунистической партии России Геннадий Зюганов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зюганова, страны, получившие независимость, соглашались войти в состав Советского Союза лишь при наличии у них права на добровольный выход из него.

Ранее президент России Владимир Путин назвал положение о праве выхода республик из состава СССР в Конституции Советского Союза «миной замедленного действия».

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