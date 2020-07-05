Зеленский: Украина не простит «забравших» Крым

Украина не простит людей, которые «забрали» Крым, заявил президент страны Владимир Зеленский на праздновании дня украинских Военно-морских сил (ВМС). Трансляция мероприятия велась на странице офиса главы государства в Facebook.

Также Зеленский отметил, что никогда не простит тех, кто не позволил украинским морякам помешать «аннексии».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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