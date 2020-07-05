Крымский сенатор назвал главного врага Украины

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал главного врага Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Самый главный враг современной Украины – это националисты, под влиянием которых находится украинская политическая элита и руководство страны», — заявил он.

Сенатор добавил, что именно националисты уничтожают государство и продолжают разрушать многовековые братские связи между россиянами и украинцами.

Цеков выразил мнение, что киевским властям необходимо прекратить воинственную риторику в отношении России и не идти на поводу у Запада.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что главным врагом страны является Россия, имеющая вторую в мире по численности армию.

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