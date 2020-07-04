РФ просит партнеров по сделке с Ираном искать пути выхода из кризиса без чрезвычайных мер

Россия призвала партнеров по ядерной сделке с Ираном найти пути выхода из кризиса, не прибегая к чрезвычайным мерам, сообщается на сайте российского МИД.

В ведомстве отметили, что позиция России состоит в том, что все возникающие в ходе реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вопросы должны урегулироваться в рамках Совместной комиссии.

Министерство напомнило, что важно и дальше руководствоваться высокими целями, заданными в СВПД и резолюции СБ ООН 2231, и, несмотря на трудности и стараться находить общий язык.

СВПД систематически сталкивается с трудностями, начиная с мая 2018 года, когда Соединенные Штаты разорвали договоренности в одностороннем порядке и отказались от всех своих обязательств в рамках «ядерной сделки» и начали восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.

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