В северокорейском МИД заявили, что переговоры со США не имеют смысла
Замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что США используют переговорный процесс в качестве «политического инструмента», а потому коммуникация между двумя странами в настоящий момент лишена смысла. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агенства Кореи (ЦТАК).
«Мы не чувствуем никакой необходимости сидеть лицом к лицу на переговорах с США, поскольку они рассматривают диалог между нашими странами как не более чем инструмент для преодоления внутреннего политического кризиса», — цитирует ЦТАК слова дипломата.
Ранее северокорейская сторона заявила о полном разрыве отношений с Сеулом, после чего в городе Кэсон был подорван офис межкорейской связи. В ответ на это Госдеп США призвал две страны вернуться за стол переговоров при посредничестве Америки.
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