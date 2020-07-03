Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост главы французского правительства. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте российского кабмина.

«Убежден, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-французского сотрудничества, расширению практической кооперации в различных областях», — написал Мишустин.

Российский премьер отметил, что «Россию и Францию связывают дружественные партнерские отношения, развивается многоплановое торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, реализуются крупные инфраструктурные проекты».

Мишустин пожелал своему французскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной деятельности.

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 июля назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса. Кастекс был мэром города Прад на юге Франции. В апреле ему был делегирован процесс выхода страны из режима самоизоляции. Кастекс сменил на посту премьер-министра Эдуара Филиппа, который занимал эту должность с 2017 года.

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