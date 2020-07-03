Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины

Верховная рада Украины по предложению главы государства Владимира Зеленского сняла Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, передает РИА «Новости».

Уточняется, что данное решение поддержали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Смолий занимал должность главы Нацбанка с марта 2018 года. 1 июля он написал заявление об отставке, объяснив свое решение «систематическим политическим давлением» на банк.

В офисе Зеленского заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны строиться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски. 2 июля украинский президент внес в Раду постановление об отставке Смолия.

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