СМИ сообщили о намерении Москвы потребовать от Украины конкретных мер в Донбассе
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает портал Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации.
Согласно информации портала, Москва настаивает, чтобы украинская сторона до 6 июля предоставила проект изменения конституции страны, в котором будет закреплен особый статус ДНР и ЛНР.
Помимо этого, Россия требует от Киева активизации усилий по реализации «формулы Штайнмайера», а также предоставления списка удерживаемых лиц до 6 июля.
Ранее стало известно, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече в «нормандском формате».
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