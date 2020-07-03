СМИ сообщили о намерении Москвы потребовать от Украины конкретных мер в Донбассе

На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает портал Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации.

Согласно информации портала, Москва настаивает, чтобы украинская сторона до 6 июля предоставила проект изменения конституции страны, в котором будет закреплен особый статус ДНР и ЛНР.

Помимо этого, Россия требует от Киева активизации усилий по реализации «формулы Штайнмайера», а также предоставления списка удерживаемых лиц до 6 июля.

Ранее стало известно, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече в «нормандском формате».

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