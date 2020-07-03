Кремль не примет во внимание критические высказывания по поправкам в Конституцию

Кремль не приемлет критические высказывания по поправкам в Конституцию из-за рубежа, передает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Мы с ними (критическими замечаниями) знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что несмотря на приверженность России международному праву, страна будет отстаивать собственный суверенитет.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам. Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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