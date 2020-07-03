Песков прокомментировал слова Путина о том, что многое делается «на живую нитку»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского главы о том, что многое делается «на живую нитку», передает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков подчеркнул, что прошло еще совсем мало времени со времен распада СССР.
«Очень мало времени для становления и укрепления основ государства. Многие правовые, регуляторные практики – они «на живую нитку»», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что идет постепенное укрепление государства. Он также подчеркнул, что если двадцать лет назад россияне жили на грани развала, то сейчас мы живем совсем по-другому.
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