Песков прокомментировал слова Путина о том, что многое делается «на живую нитку»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского главы о том, что многое делается «на живую нитку», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков подчеркнул, что прошло еще совсем мало времени со времен распада СССР.

«Очень мало времени для становления и укрепления основ государства. Многие правовые, регуляторные практики – они «на живую нитку»», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что идет постепенное укрепление государства. Он также подчеркнул, что если двадцать лет назад россияне жили на грани развала, то сейчас мы живем совсем по-другому.

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