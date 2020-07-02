В Белом доме пообещали серьезные меры, если «связи» с РФ талибами* подтвердятся

Президент США Дональд Трамп примет серьезные меры, если сообщения о сговоре России и террористов подтвердятся. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Несмотря на то, что Пентагон считает такое обвинение неподкрепленным, есть вероятность, что данные могут оказаться правдой.

«Мы несколько месяцев работали над вариантами для президента, если <...> свидетельство окажется правдой», — сказал О'Брайен.

При этом он полагает, что пока до истины невозможно докопаться, так как кто-то якобы допустил утечку информации в СМИ, цитирует РИА «Новости».

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России)* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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