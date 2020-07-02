Политологи развенчали «метод Шпилькина» для подсчета голосов по поправкам

Заявление эксперта по электоральной статистике, бывшего математика Сергея Шпилькина о том, что почти половина голосов за поправки к Конституции были сфальсифицированы, объясняется только тем, что автор данного тезиса потерял связь с реальностью, пояснила «Газете.Ru» политолог Анна Федорова.

«Мне трудно понять, как человек видит вброс 22 млн бюллетеней. Это была спецоперация, в которую были вовлечены сотни тысяч человек по всей стране? Абсурд на уровне ненаучной фантастики. Прискорбно, что математик дискредитирует себя такими заявлениями», — отметила аналитик.

В свою очередь, директор Института новейших государств Алексей Мартынов придерживается схожего мнения относительно самого Шпилькина и его «метода».

«Он уже много лет пытается «натянуть» математическую теорию [Карла Фридриха] Гаусса на электоральные процедуры. Согласно «колоколу Гаусса», «вы всё врёти», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Причем, по словам политолога, Шпилькин транслирует свои псевдонаучные парадигмы не в профессиональной среде математиков, где его изыскания давно развенчали и высмеяли.

«К Шпилькину прислушиваются только экзальтированные дамочки из околооппозиционной среды. Но самое смешное в сегодняшнем «дивертисменте» — Шпилькин признал тот факт, что поправки были приняты большинством, то есть, результат голосования положительный. Он лишь утверждает: изменения в Конституцию были приняты, условно говоря, не 75%, а 65% голосов. Боюсь, что за такие выводы его товарищи по этому «двухпроцентному» лагерю подкараулят где-нибудь вечером и побьют», — добавил аналитик.