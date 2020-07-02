Наблюдавшие за голосованием зарубежные эксперты призвали брать с РФ пример

Общероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон страны прошло легитимно и прозрачно, считают иностранные эксперты.

Так, депутат парламента Италии Паоло Гримольди подчеркнул, что у него осталось очень положительное впечатление от работы УИКов.

«В целом все было идеально во всех 70 участках, которые мы посетили», - цитирует Гримольди ТАСС. Он рассказал, что общался на участках с рядовыми россиянами и отметил, что многие высказывались в пользу поправок.

Депутат Европейского парламента Элен Лапорт призналась, что оказалась под впечатлением от предпринятых на участках мер предосторожности на фоне коронавируса. «Все получают перчатки, маски, им меряют температуру, дистанцирование социальное соблюдается», — констатировала она, призвав другие страны брать пример с России.

Иностранцы работали на голосовании по поправкам в качестве экспертов.