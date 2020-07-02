Минченко высоко оценил итоги голосования по поправкам

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, завершившегося 1 июля. Эксперт отметил, что население страны продемонстрировало заинтересованность в вопросе поправок.

«Явка высока, голосование «за» тоже «высокое». Собственно, явка в этот раз даже выше, чем на президентских выборах — но и процент поддержки Путина выше. Это логично, учитывая, что голосование продолжалось на протяжении недели. Был очень разнообразный набор вариантов голосования», — считает Минченко.

Он также заявил, что голосование 1 июля сыграло важную роль в мобилизации сторонников действующего президента.

«С одной стороны, мы видим результат мобилизации пропутинского избирателя и части «протестников», с другой стороны — удобство голосования. Это большой технологический успех администрации президента», — подытожил эксперт.