Песков ответил, когда заработают изменения в Конституцию
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, когда заработают изменения после голосования по поправкам в Конституцию, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Это вопрос ближайшего будущего страны. Назвать точную дату невозможно. Да и неуместно задавать вопрос, когда россияне почувствуют эти изменения», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
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