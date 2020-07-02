Песков ответил, когда заработают изменения в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, когда заработают изменения после голосования по поправкам в Конституцию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это вопрос ближайшего будущего страны. Назвать точную дату невозможно. Да и неуместно задавать вопрос, когда россияне почувствуют эти изменения», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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