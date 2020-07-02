Эксперт: голосование в НАО связано с объединением территорий

Глава Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему Ненецкий автономный округ стал единственным регионом РФ, где большинство избирателей выступили против поправок в Конституцию.

Всего в регионе проголосовали 20,2 тыс. человек, из них «за» поправки выступили 44,42%, а против высказались 54,57%.

«Легитимность голосования важнее результатов на конкретном участке, округе и регионе. Это первое. Есть очень популярная точка зрения, что везде должна быть «одна история», а там сыграло роль два момента. Первое — к самой Конституции там вопросов не так много было, если говорить непосредственно по местной социологии. Люди были по большей части «за». Но есть проблема укрупнения региона и объединения территорий — это вызывает у людей протест», — заявил политолог.

По словам эксперта, именно это повлияло на результаты голосования в НАО. Он также предположил, что люди могли «просто неправильно трактовать» ряд поправок, связанных с федеральными территориями.

«Разрыв там не такой большой — примерно 2500 голосов. Это отношение 2 к 3, это не история, когда у вас 20% «за», а 80 процентов — «против». Пришли сторонники и противники поправок и сделали такой выбор», — резюмировал Кирьян.