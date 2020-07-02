Палата представителей США одобрила санкции против Китая из-за Гонконга

Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила законопроект о санкциях против китайских официальных лиц, связанных с принятым законом о национальной безопасности Гонконга, пишет издание The Independent.

По данным издания, под санкции могут попасть полиция, чьи сотрудники боролись с оппозиционерами, а также банки, которые ведут дела с представителями КНР, имевшими отношение к закону.

Доработанный законопроект вернется для голосования в Сенат, а потом поступит на подписание президенту США Дональду Трампу.

Закон о национальной безопасности вступил в силу 30 июня. Документ обозначает четыре вида преступлений, рассматриваемых как угроза государственности: сепаратизм, попытка подорвать власть, терроризм и вступление в сговор с иностранными силами с целью подрыва безопасности.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. За нарушение этих обязательств Европарламент призвал Евросоюз привлечь Китай к международному суду в Гааге.

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