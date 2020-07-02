Поправки в Конституцию поддержали 78,06% избирателей после обработки 97,03% протоколов

За принятие поправок к Конституцию России свои голоса отдали 78,06% избирателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

Такие данные приводятся по итогам обработки 97,03% протоколов.

Отмечается, что не поддержали поправки в Основной закон страны 21,13% избирателей.

Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начался 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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