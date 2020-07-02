Поправки в Конституцию поддержали 77,84% россиян после обработки 85% протоколов

Стало известно, что 77,84% россиян проголосовали за принятие поправок в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК России.

По данным, предоставленным информационным центром ЦИК, после обработки 85% протоколов поправки поддержали 77,84% россиян. При этом против их принятия проголосовали 21,35% избирателей.

Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начался 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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