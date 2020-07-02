Политолог назвала триумфом населения России итоги голосования по поправкам

По последним данным ЦИК, явка на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ превысила 65%, а поддержка поправок — порядка 75%.

То есть, около 50% от всех избирателей страны проголосовали за поправки, пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» директор Департамента региональных программ «Экспертного института социальных исследований» Дарья Кислицына.

«Это триумфальная победа как региональных и федеральных властей, так и всего населения России в целом», — пояснила эксперт.

По ее словам, для кого-то это голосование имело эмоциональное наполнение, ввиду историчности самого события, для других – в приоритете были отдельно взятые поправки и блоки.

«Третьи расценивали мероприятие лакмусовой бумажкой степени доверия президенту», — указала аналитик.

Отдельно политолог коснулась ряда оппозиционных групп, призывавших бойкотировать голосование.

«Главный тезис оппозиции состоял в том, что, якобы, «нельзя проводить голосование в условиях коронавируса», а при этом сами они собрались в Пушкинском сквере – без какой бы то ни было социальной дистанции. В целом, оппозиция в своих противоречивых призывах была совершенно неубедительна», — подытожила она.