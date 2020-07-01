Трамп заявил, что избрание Байдена президентом обрушит рынки

Избрание демократа Джо Байдена на пост президента США обрушит рынки, пишет телеканал Fox Business со ссылкой на действующего американского лидера Дональда Трампа.

«Если его (Байдена) изберут, это окажет давление на рынок, потому что рынок рухнет, полностью рухнет... Это будет бедствие», — сказал Трамп.

Президент отметил, что повышение налогов для богатых негативно скажется на экономике.

Ранее Байден заявил, что поднимет налоги для тех, чей годовой доход превышает 400 тысяч долларов.

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