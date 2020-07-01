Помпео: США нужно чаще взаимодействовать с РФ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости США чаще взаимодействовать с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что считает это «абсолютно важным».

Глава госдепа отметил, что решение о приглашении российской стороны для участия в саммите G7 примет президент США Дональд Трамп.

«Президент решает, хочет ли он их приглашать на саммиты или нет. Это его решение. Я, безусловно, оставляю это ему», — добавил Помпео.

Ранее Трамп предложил пригласить к участию в саммите «Большой семерки» Австралию, Индию, Республику Корею, а также Россию.

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