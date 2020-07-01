В ЦИК заявили о фактическом отсутствии претензий к работе УИКов

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил в среду, что по сравнению с ЕДГ-2019 претензий к работе УИКов в процессе голосования по поправкам к Основному закону страны практически нет.

«Эти 6 дней — большая нагрузка для УИКов. Вместе с тем число претензий к участковым комиссиям незначительное», — цитирует Булаева ТАСС.

На данный момент имели место лишь 5 случаев, когда возникла необходимость опечатывать ящики для голосования или сейф-пакеты из-за претензий наблюдателей, уточнил он.

Но насколько эти претензии правомерны, будет ясно по итогам пересчета бюллетеней в конце дня, отметил Булаев. Тогда, по словам зампредседателя ЦИК, и будет установлена истина.