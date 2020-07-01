Евродепутат назвал ритуалом протест Киева из-за визита делегации в Крым

Французский депутат Европарламента и глава европейской делегации Тьерри Мариани назвал ритуалом протесты Киева из-за визитов в Крым, передает РИА «Новости».

Политик рассказал, что каждый раз, когда он посещает Крым, украинский посол пишет письмо с требованиями ввести новые санкции против России.

«Текст письма готов, только дата каждый раз меняется», — отметил Мариани, добавив, что это напоминает ритуал.

Европейская делегация прибыла на полуостров с рабочим визитом. Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий потребовал осудить визит французских евродепутатов в Крым, который украинская сторона считает незаконным.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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