ЦИК огласил данные по явке на голосовании по поправкам к Конституции на 17.00

Согласно данным ЦИК, средняя явка по России на голосование по поправкам к Конституции на 17.00 составила 62,89%, передает РИА «Новости».

К этому моменту было обработано 3,23% протоколов.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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