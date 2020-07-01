МИД РФ: попытки дискредитации голосования по Конституции наблюдаются на участках за границей

Замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что процедура голосования по Конституции РФ подвергается целенаправленным попыткам дискредитации на участках за границей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, наблюдаются единичные, но осознанные попытки дискредитации процедуры голосования путем неоднократного участия в нем. Отмечается, что для этих действий злоумышленники в том числе используют портал Госуслуг.

«Причем это зачастую подается под эгидой того, что [голосующие] хотят показать так называемые узкие места, но это, очевидно совершенно, провокационные действия», — добавил Иванов.

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