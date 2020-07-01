Эксперт: ход голосования показал высокий интерес избирателей к поправкам

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала ход голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

«Ход голосования я бы оценила как нормальный. Зафиксирован достаточно высокий интерес избирателей к голосованию — мы это видим по цифрам, которые собирались в течение всего хода голосования. Люди хотят приходить голосовать, выражать свою гражданскую позицию. В первую очередь это связано с важностью поправок, по поводу которых люди высказываются», — отметила она.

По словам эксперта, принятые ЦИКом меры безопасности тоже сыграли свою роль. Люди чувствуют, добавила она, что прийти проголосовать — это достаточно безопасно.

«Что касается наблюдателей, я знаю, что сейчас их участвует довольно много. Представители самых разных организаций и политических сил. Достаточно представлены и наблюдатели от оппозиционных организаций. Там и представители «Открытой России», и «Голоса». То есть все разговоры про то, что никаких наблюдателей не будет, никого не пустят — оказались бредом. У меня у самой в ленте среди знакомых люди, которые захотели пойти наблюдателями и пошли, никто им не мешал. Люди с самыми разными настроениями, которым ничто не помешало присоединиться к наблюдению за ходом голосования», — резюмировала Федорова.