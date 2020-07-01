Китай обязал американские СМИ отчитаться о деятельности

Китайские власти обязали четыре крупных американских средства массовой информации предоставить данные о своей деятельности, сотрудниках, финансах и недвижимости на территории Китая. Об этом заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь, сообщает РИА «Новости».

В частности, информацию должны предоставить агентства Associated Press и United Press International, а также телерадиокомпания CBS и радио National Public Radio. Данные меры являются «необходимыми ответными действиями», отметил представитель МИДа.

Ранее США внесли ряд китайских СМИ в список «иностранных представительств» из-за того, что они находятся под контролем правительства Китая.

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