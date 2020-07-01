Явка на голосовании по поправкам в Конституцию за шесть дней составила 55,22%

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила,что средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию за шесть дней составила 55,22%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, за шесть дней по всей стране проголосовали 55,22% от общего числа зарегестрированных участников участников голосования.

Памфилова добавила, что такая высокая явка говорит о том, что голосование в течение нескольких дней удобно для россиян.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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