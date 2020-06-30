Назван возраст самого пожилого участника онлайн-голосования по поправкам
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Самому возрастному участнику онлайн-голосования по поправкам к Конституции 102 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.
«Много у нас интересных фактов... У нас есть избиратель — 102 года, который проголосовал электронно», — поделился Костырко.
Электронное голосование по поправкам к Конституции завершилось 30 июня в 20:00 мск. Явка составила 93,2%.
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