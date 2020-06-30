Байден заявил, что не станет проводить предвыборные митинги
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Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат на пост главы государства от демократов Джо Байден сообщил, что из-за пандемии коронавируса не намерен проводить предвыборные митинги до выборов лидера страны, которые пройдут в ноябре 2020 года.
Политик отметил, что таким образом хочет защитить себя и избирателей от коронавируса.
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