Байден заявил, что не станет проводить предвыборные митинги

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат на пост главы государства от демократов Джо Байден сообщил, что из-за пандемии коронавируса не намерен проводить предвыборные митинги до выборов лидера страны, которые пройдут в ноябре 2020 года.

Политик отметил, что таким образом хочет защитить себя и избирателей от коронавируса.

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