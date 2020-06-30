Электронное голосование по поправкам в Конституцию завершилось

В Москве и Нижегородской области завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным штаба по наблюдению за голосованием, в общей сложности на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек. При этом 1 051 000 из них являются столичными жителями. Предварительно, явка на электронное голосование в столице преодолела отметку в 91%. В свою очередь, в Нижегородской области на дистанционное голосование зарегистрировались 139 571 человек. Из них в голосовании приняли участие 122 815 человек (87,99%).

Электронное голосование в столице и Нижегородской области началось 25 июня и продлилось до 20.00 вторника.

Для тех, кто зарегистрировался на электронное голосование, но не сумел проголосовать онлайн, смогут проголосовать традиционным способом на своем участке по месту жительства в среду, 1 июля.

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