В партии Зеленского пригрозили исключениями за «другой взгляд» на Россию

Заместитель главы пропрезидентской фракции Рады «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что если их депутаты будут системно ратовать за «другой взгляд» на отношения с Россией, то они могут быть исключены из фракции. Об этом он сказал в интервью изданию «Сегодня».

Журналист издания задал вопрос Корниенко о «красных линиях», при пересечении которых парламентариев могут исключить из фракции.

По словам главы фракции, этот вопрос будет затрагиваться «в исключительных случаях», когда «мировоззренческие позиции» будут расходиться полностью.

«Даже примеры не хочу приводить. Но сугубо гипотетически: если какие-то наши депутаты начнут системно выступать за другой взгляд на отношения с государством-агрессором», — сказал Корниенко.

Он отметил, что внутри фракции существует договоренность о том, что ее «депутаты стараются поддерживать те вопросы, которые поддерживает большинство». Речь идет о 70% и выше, уточнил Корниенко.

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