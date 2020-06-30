Эксперты назвали причины ухудшения качества работы «Голоса»

Причина снижения качества работы «Голоса» состоит в том, что движение не имеет наблюдателей на участках для голосования, его функционерам просто неоткуда получать первичные данные о том, как проходят выборы, референдумы и иные голосования, считает политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что за время проведения общероссийского голосования движение «Голос» разместило на своей карте 1350 сообщений о нарушениях, 92% из которых можно классифицировать как фейки.

«Входящий информационный поток на нуле, — продолжил Шаповалов. — Но при этом хочется быть в теме, вывешивать материалы на свою фирменную «Карту нарушений».

«Не могу согласиться с мнением моих коллег, которые видят причину снижения качества в том, что «Голос» перестал быть юридическим лицом, будучи ликвидировал по суду за отказ следовать требованиям, предъявляемым к иноагентам. Юридическим лицом он перестал быть еще в 2016 году, но в 2018 г. у движения было около 70 % фейковых сообщений о нарушениях, а сейчас 92 %. Возможно, причина в том, что раньше дефицит собственной сети наблюдателей восполняли «Яблоко» и КПРФ, а теперь в связи с их отказом участвовать в наблюдении (в отличие от 18 партий, в т.ч. трех парламентских, представивших своих наблюдателей), «Голос» провис окончательно», — отметил политолог.

В свою очередь, Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований полагает, что все дело в том, что в этот раз «Голос» явно получил мало денег от своих зарубежных спонсоров.

«Поэтому Интернет наводнили низкопробные фейки вроде автобуса для голосования в Твери на несуществующем участке, а само злополучное транспортное средство ни по марке, ни по раскраске даже близко не стояло с тверским городским транспортом. Или ручка с исчезающими чернилами на участке (якобы в Дагестане), только вот все в сюжете говорят на казахском языке. Денег элементарно дали мало, вот и гонят халтуру на одном компьютере, экономят на «поле», — отметил Данилин.