Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

Стали известны результаты экзитпола Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.

Об этом сообщает во вторник, 30 июня, принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Приводимые данные опроса актуальны на вечер 29 июня, уточнила начальник отдела координации работ ФОМ Татьяна Золотухина.

Четверть опрошенных Фондом отказались конкретизировать свой выбор.

Из тех же, кто согласился уточнить свою позицию: 78,2% заявили социологам, что ответили «да» на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», 21,2% — «нет».

Испортили бюллетень 0,6%.

В опросе приняли участие порядка 35 тыс. человек.