Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 90%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 90%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Так, к утру 30 июня, за 11 часов до окончания голосования, его участниками стали больше 1 миллиона 71 тысячи человек, что составляет 90% общей явки.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек.

Голосование по поправкам в Конституцию началось в России 25 июня и продолжится до 1 июля. В онлайн-голосовании могут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня.

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