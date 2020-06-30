Дуда и Тшасковский вышли во второй тур выборов президента Польши

Кандидаты в президенты Польши Анджей Дуда и Рафал Тшасковский прошли во второй тур президентских выборов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает PAP.

Явка составила 64,51%.

Действующий лидер Польши Дуда от партии «Право и справедливость» набрал 43,5% голосов. Его противник, кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Тшасковский – 30,46%.

Второй тур выборов пройдет 12 июля.

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