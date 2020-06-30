В Раде считают, что Зеленский может оказаться последним президентом Украины

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский может оказаться ее последним президентом. Об этом сообщается на сайте партии.

Он упомянул свое заявление, в котором говорил, что Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что она станет парламентской республикой.

Рабинович отметил, что на президентских выборах за Зеленского были три четверти граждан, теперь же большая их часть разочаровалась в решениях власти. По его мнению, лидер государства не знает, что делать с государством.

Рабинович также добавил, что Зеленский имел шанс сделать Украину процветающей.

«Но пока просвета не видно», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что рейтинг Зеленского упал более чем в два раза.