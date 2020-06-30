Пентагон прокомментировал данные о связи России с талибами**

Представитель министерства обороны Соединенных Штатов Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и талибами (организация запрещена в России), передает ТАСС.

Минобороны продолжает изучать разведывательную информацию о том, что сотрудники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против сил США и коалиции в Афганистане, сообщил Хоффман, отметив, что любую информацию об угрозе американским военнослужащим в Пентагоне воспринимают серьезно.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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